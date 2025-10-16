La nouvelle édition du best-seller qui a déjà conquis 100 000 lecteurs ! " Mignonne, allons voir si la rose ", les amours de Rodrigue et Chimène, la madeleine de Proust... Cela évoque-t-il pour vous de bons souvenirs ? Peut-être vos premiers cours de français au collège ? Ou encore des aventures à couper le souffle, des histoires d'amour inoubliables, les destins des héros de romans que vous dévoriez lorsque vous étiez enfant ? Avec La Littérature française pour les Nuls , retrouvez ce plaisir de la lecture et revivez les plus grands moments de son histoire. Laissez-vous guider à travers dix siècles de littérature, des fabliaux à l'autofiction, en passant par les Lumières, le romantisme et le surréalisme ! Avec Rabelais, Mme de Sévigné, Baudelaire, Hugo... jusqu'à Beigbeder ou encore Amélie Nothomb, vous partagerez l'intimité de plus de 200 écrivains qui composent notre panthéon littéraire. Vous tomberez sous le charme des poètes, ces mal-aimés, et rirez de la bêtise de Monsieur Jourdain ! Qui a dit : " Je veux être Chateaubriand ou rien ! " ? Qui pratiquait le gueuloir ? Vous l'avez au bout de la langue ? Avec La Littérature française pour les Nuls , vous allez tout savoir. Avec quarante illustrations inédites d'Emmanuel Chaunu !