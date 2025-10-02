Gaza face à l'anéantissement

"On ne saurait se résigner à l'anéantissement de Gaza, ni à ce que triomphe la loi du plus fort. S'arracher au tragique de l'histoire, mobiliser les ressources de la connaissance, agir pour une cause d'humanité, défendre le droit et la liberté est le but de cet ouvrage collectif. " Gaza. Penser face à l'urgence, pour agir, par Jean-Paul Chagnollaud, Vincent Duclert, Evelyne Lagrange, Jean Matringe, Michelle Perrot, Yves Ternon LES SAVOIRS DE L'HISTOIRE Introduction, par Vincent Duclert Gaza dans la longue durée des guerres, par Jean-Paul Chagnollaud Le 7-Octobre en Israël, par Iannis Roder Les Palestiniens à Gaza. Une société en voie de disparition, par Hamit Bozarslan et Raymond H. Kévorkian Un génocide à Gaza ? les preuves du tournant de la famine et de la logique coloniale ? , par Vincent Duclert L'urgence d'un retour au politique, par Jean-Paul Chagnollaud Vers la paix ? La France et la question israélo-palestinienne en perspective, par Sabine Jansen LES PRINCIPES DU DROIT Introduction, par Evelyne Lagrange Des faits constitutifs de violations du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, par Michel Erpelding Des faits constitutifs de crimes de guerre ? , par Marina Eudes Des faits constitutifs de crimes contre l'humanité ? , par Anne-Laure Chaumette et Thibaut Fleury-Graff Des faits constitutifs d'actes de génocide ? , par Jean Matringe Obligations de cesser, faire cesser et réparer les violations graves de normes fondamentales, par Romain Le Boeuf et Thibaut Fleury-Graff POSTFACES Défendre le Droit et la Liberté, par Bruno Cotte et Elias Sanbar Presque deux ans de guerre en chiffres