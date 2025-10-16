Strike entre amis

Un jeu addictif pour des soirées pleines de strikes et de fous rires ! Défiez vos amis, affinez votre technique et tentez le strike parfait ! Transformez votre salon en véritable piste de bowling avec ce coffret qui contient : 1 piste de mini-bowling 10 quilles et 2 boules 1 rampe d'aide au lancer Un livret de 86 pages pour découvrir l'histoire du bowling, les règles officielles et des variantes de jeu déjantées. Jouez en solo ou en équipe, et testez des défis insolites et plus de 20 modes de jeu inédits ! Alors, qui sera le champion ?