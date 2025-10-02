"Nous habitons une planète errante". Saint-Exupéry, qui vient d'être nommé pilote de ligne, découvre, admire, médite notre planète. Assurant désormais le courrier entre Toulouse et Dakar, il hérite d'une vaste responsabilité à l'égard des hommes, mais surtout de lui-même et de son rapport au monde. Tout en goûtant "la pulpe amère des nuits de vol", il apprend à habiter la planète et la condition d'homme, lit son chemin intérieur à travers les astres. En plus du langage universel, il jouit aussi chaque jour de la fraternité qui le lie à ses camarades du ciel. Il rend hommage à Mermoz ou à Guillaumet, à qui est dédicacé le roman, et dont il rappelle les célèbres paroles : "Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait". Marie Christine Barrault nous conduit avec sensibilité à travers les différents récits de Terre des hommes. La clarté de sa voix, la densité de sa lecture mettent admirablement en lumière les réflexions de Saint-Exupéry sur l'amitié, la mort, l'héroïsme et la quête de sens.