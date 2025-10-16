Inscription
La neuro-architecture

Fiona Beenkens

Boostez votre santé et votre énergie en aménageant votre maison ! Et si votre fatigue chronique était due à la disposition de votre chambre ? Si votre rapport à la nourriture était la conséquence directe de l'aménagement de votre cuisine ? Si votre anxiété profonde était finalement due à la couleur de vos murs ou à l'emplacement de votre canapé ? Nous avons tous besoin d'un intérieur qui nous apaise, un chez-soi qui nous fait bien. Malgré l'offre florissante des décorations et des solutions d'aménagement, nos intérieurs ne sont pas toujours les alliés de nos cerveaux et connaître les véritables besoins de ces derniers nous offre une des principales clés du bien-être. Dans cet ouvrage, Fiona Beenkens vous propose de découvrir ce qu'est la neuro-architecture et comment elle nous influence. Elle décrypte nos besoins essentiels et nous propose des solutions pièce par pièce, nous permettant ainsi d'accéder à notre bonheur intérieur !

Par Fiona Beenkens
Chez First

Auteur

Fiona Beenkens

Editeur

First

Genre

Essais

La neuro-architecture

Fiona Beenkens

Paru le 16/10/2025

264 pages

First

19,95 €

9782412101582
