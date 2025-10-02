Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Ravage

René Barjavel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Une multitude fuyait dans les rues, hurlait, fuyait vers le nord, fuyait devant l'enfer. Il n'y avait plus de respect, plus d'amour, plus de famille. Chacun courait pour sa peau". A l'été 2052, une coupure d'électricité paralyse la France et plonge la société dans le chaos. Le jeune François, étudiant en chimie à Paris, tente de fuir la capitale et son ambiance apocalyptique pour rejoindre la campagne provençale avec Blanche, son amour de jeunesse. Suivis par d'autres déserteurs, ils entament un exode à travers le pays dans l'espoir d'une vie meilleure, libérée de la technologie et de ses dérives. Ravage, publié en 1943, ouvre la voie à la science-fiction en France.

Par René Barjavel
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

René Barjavel

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ravage par René Barjavel

Commenter ce livre

 

Ravage

René Barjavel

Paru le 02/10/2025

384 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073116307
9782073116307
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.