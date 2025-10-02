"Une multitude fuyait dans les rues, hurlait, fuyait vers le nord, fuyait devant l'enfer. Il n'y avait plus de respect, plus d'amour, plus de famille. Chacun courait pour sa peau". A l'été 2052, une coupure d'électricité paralyse la France et plonge la société dans le chaos. Le jeune François, étudiant en chimie à Paris, tente de fuir la capitale et son ambiance apocalyptique pour rejoindre la campagne provençale avec Blanche, son amour de jeunesse. Suivis par d'autres déserteurs, ils entament un exode à travers le pays dans l'espoir d'une vie meilleure, libérée de la technologie et de ses dérives. Ravage, publié en 1943, ouvre la voie à la science-fiction en France.