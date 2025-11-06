Inscription
#Roman jeunesse

.L'Enfant, l'Arbre et les Vilaines choses

Ecormier Joelle, Vuittenez Maiwenn

Il y a un enfant brisé à la recherche d'un trésor, un arbre au secret bien gardéet des vilaines choses prisonnières d'une bouteille. Il y a aussi un vieil enchanteur, une vénérable tortue, des oiseaux et des poissons secourables, des veilleurs discrets et la lumière d'une île. Ensemble, ils racontent dans une langue simple et poétique que le courage et la force d'âme, la bonté et l'altruisme peuvent triompher des violences aveugles. L'Enfant, l'Arbre et les Vilaines choses est un chemin de résilience bouleversant, entre réel et imaginaire. Ce conte philosophique qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants aborde le thème délicat de l'enfance maltraitée sans jamais tomber dans le voyeurisme ou le sordide, et délivre au final un formidable message d'espoir. L'Enfant, l'Arbre et les Vilaines choses a été publié en 2000 aux éditions Azalées sous le titre " Le grand Tamarinier ".Il paraît en 2025 chez Zébulo éditions sous une forme épurée dans une version audio illustrée et chanté

Chez ZéBuLo

|

Auteur

Editeur

ZéBuLo

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Paru le 06/11/2025

76 pages

ZéBuLo

20,00 €

9791096163427
