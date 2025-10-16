D'or et de ruines

" S'il la connaissait vraiment, il la tuerait. " Elle devait mourir le jour de ses vingt et un an. Elle a choisi de fuir. Dépourvue de magie de sang, l'existence d'Anabella Khorrash est depuis toujours, aux yeux de son père, roi de Mëora, un obstacle à la toute-puissance de sa lignée. Et c'est la raison pour laquelle elle est supposée mourir demain, pour ses vingt et un ans. Déterminée à s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard, Anabella compte bien profiter de sa dernière nuit de liberté pour mener son plan d'évasion à bien. Laissant derrière elle son passé et son frère, Egan, elle s'échappe, emportant avec elle un collier dont elle ignore tout, sinon qu'il lui vient de sa défunte mère. Mais arrivée sans encombre dans la ville voisine, elle se retrouve capturée par des mercenaires. Et alors que tout semble perdu, Anabella est sauvée par un mystérieux groupe, dont fait partie Cayden, un homme aussi troublant qu'énigmatique. Entre eux, la méfiance est immédiate. Et pourtant, au fil du temps, une force qu'ils ne savent expliquer les rapproche inexorablement. Dans cet autre royaume, Anabella apprend des vérités qui lui avaient depuis toujours été cachées... Et si tout ce qu'Anabella pensait savoir sur son sang était un mensonge ?