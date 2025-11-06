Légendes des Terres Ancestrales

Bien qu'elle mène une vie paisible au sein du clan de l'Aurochs Noir, Renarde sait que le clan et son père lui cachent quelque chose. Tout bascule une nuit où la panthère pâle croise son chemin et l'amène à découvrir un terrible secret. Bannie parce qu'elle a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir, Renarde est condamnée à errer sur les chemins des Montagnes Grises. Seul Chat-gris, paria du clan lui aussi et dont chacun dit qu'il porte malheur, lui tend une main secourable. Malgré leurs différences, c'est ensemble qu'ils vont devoir braver le destin, à travers un périple qui les mènera aux frontières du monde de la magie. Dans leur quête de rédemption, c'est peut-être le sort de toutes les tribus de la contrée qui pourrait se jouer. Rejoignez Renarde et Chat-gris dans cette aventure de fantasy au coeur de l'ère glaciaire, et laissez-vous porter par le chant des chamanes des neiges, celui des tambours de transe et celui des tambours de guerre.