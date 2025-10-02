Inscription
#Imaginaire

Les maudits de Faerywood Tome 1

Amandine Peter

ActuaLitté
Londres, 1895. Depuis près d'un siècle, une malédiction pèse sur les derniers faes du Royaume-Uni et les retient prisonniers des murs de leur manoir. Tous les dix ans, les plus fins esprits du pays sont invités à participer aux jeux des Maudits, dont l'objectif est de briser le mystérieux sort. Depuis la participation aux jeux de son frère jumeau, dix ans plutôt, Everly Quinn n'a qu'une obsession : gagner à son tour son invitation sur l'île de Faerywood et découvrir pourquoi Jake n'en est jamais revenu. Avec l'aide d'une amie d'enfance, Everly tient enfin sa chance de trouver la trace de son frère, échapper à son père, et fuir l'avenir peu prestigieux réservé aux femmes de son époque. Que cachent les faes dans leur manoir enchanté et sous leurs airs affables ? Méfiante, Everly mène son enquête malgré les pièges tendus par les autres joueurs. Hélas, sous son masque de bienséance, ses démons rôdent, et ses propres secrets risquent d'éclater au grand jour.

Par Amandine Peter
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Amandine Peter

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

Les maudits de Faerywood Tome 1

Amandine Peter

Paru le 02/10/2025

384 pages

Editions Gallimard

9,50 €

9782073072559
9782073072559
© Notice établie par ORB
