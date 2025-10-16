Inscription
Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

L'édition collector à tirage limitée du nouveau roman de Raphaëlle Giordano. On ne naît pas parent, on le devient. Comment être à la hauteur de ce rôle engageant, enthousiasmant, et parfois écrasant ? Andrea, maman de deux ados, navigue à vue, non sans traîner avec elle la peur de mal faire, la culpabilité. Elle est si pleine de bonnes intentions... Alors, quand l'adolescence arrive et jette son lot de chaos, c'est la sidération. Entre sa fille de seize ans, Suzanne, et elle, le lien se distend et l'incompréhension grandit. Tout n'est que tensions, ingratitude, colères. Pourtant, l'amour est là, il coule en eau souterraine, espérant rejaillir. Un matin, on annonce à Andrea qu'elle est sélectionnée pour une nouvelle émission de téléréalité : La Darons Academy . Parenthèse enchantée pour les parents, sans contraintes, sans horaires, sans enfants. Dans cette aventure, la mère de famille va faire des rencontres déterminantes qui vont bousculer le cours de son existence, et lui rappeler que derrière tout parent, il y a un être de rêves et de désirs qui sommeille... Un roman déculpabilisant pour sortir du mythe du parent parfait, qui éclaire sur les liens familiaux, pour mieux se comprendre et dessiner un trait d'union entre les générations.

Par Raphaëlle Giordano
Chez Editions Récamier

Auteur

Raphaëlle Giordano

Editeur

Editions Récamier

Genre

Littérature française

Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

Paru le 30/10/2025

336 pages

Editions Récamier

20,90 €

9782385772246
