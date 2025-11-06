Inscription
Gender

Lorenzo Bernini

ActuaLitté
Théorie du genre, idéologie du genre ou même, tout simplement, "gender" . Depuis plus d'une décennie, cette construction rhétorique fait rage dans le discours public, elle fonctionne comme une propagande qui unifie la réaction contre les réalisations des mouvements féministes et LGBTQIA+ et sème le désordre au sein même de ces mouvements. Ce livre rassemble des contributions personnelles de divulgation sur le sujet, dans lesquelles l'auteur, l'une des voix les plus importantes dans le débat italien sur les théories queer et les études sur la sexualité, démystifie et clarifie, sans la simplifier ni la minimiser, la portée de l'affrontement politique et de la révolution symbolique en cours. Dans ces pages, vous trouverez des hypothèses radicales et non évidentes sur la relation entre le genre, le sexe et la politique, ainsi que des outils historiques et conceptuels indispensables pour s'orienter dans le présent.

Par Lorenzo Bernini
Chez Editions Etérotopia

|

Auteur

Lorenzo Bernini

Editeur

Editions Etérotopia

Genre

sociologie du genre

Gender

Lorenzo Bernini

Paru le 18/11/2025

144 pages

Editions Etérotopia

17,00 €

ActuaLitté
9791093250793
© Notice établie par ORB
