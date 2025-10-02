En 1924, Alfred Döblin publie un roman dans lequel il imagine ce qu'est devenu le monde après le vingt-troisième siècle. Les humains, voulant domestiquer la planète pour y exercer leur pouvoir sans limites, ont déclenché une série de catastrophes : réchauffement climatique, migrations forcées et violentes, manipulations génétiques et armes chimiques, sur fond d'une guerre qui oppose l'Est à l'Ouest. Le chaos s'intensifie jusqu'au jour où les puissants ont l'idée de faire fondre les glaces du Groenland pour s'y installer, générant d'inimaginables dangers pour l'espèce humaine. Cent ans plus tard, ce roman visionnaire est enfin traduit en français. On y découvre le Döblin d'avant le mythique Berlin Alexanderplatz, dont l'imagination débordante sert une analyse de la démesure des hommes, et qui avait compris dès l'entre-deux-guerres les menaces que l'humanité faisait peser sur elle-même. Dystopie littéraire dont, un siècle après sa publication, une partie des prémonitions s'est réalisée, Monts Mers et Géants est une stupéfiante épopée de l'avenir qui dialogue avec des chefs-d'oeuvre du vingtième siècle tels que Nous de Zamiatine et 1984 d'Orwell. Sa lecture, qui nous fait traverser des territoires situés entre le roman d'aventures, la fable et la science-fiction, est une expérience vertigineuse.