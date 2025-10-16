En septembre vin qui pique cache un trafic

Perséphone et Adalric participent à une foire au vin qui vire à la catastrophe ! Lettres de menace, vin empoisoné, meurtre... au milieu du chaos, Perséphone et Adalric vont-il enfin s'avouer leurs sentiments ? Monter et tenir un stand dans une foire aux vins, c'est tout à fait dans les cordes de Perséphone. Comme toujours, elle y met tout son coeur. Surtout qu'il s'agit de faire connaître les vins du domaine de Morne Etang, et de rendre service à Adalric. Tout doit être parfait pour accueillir les visiteurs de la foire aux vins de Limoux, dans l'Aude. Hélas, comme chaque fois que le duo est réuni, tout va de travers ! Entre un tag menaçant sur leur barnum, la présence d'une ancienne ennemie, un secret inavoué et une dégustation de vin qui tourne littéralement au vinaigre, les déboires s'enchaînent. Lorsqu'un exposant accuse Adalric et Perséphone de l'avoir assommé à coups de bouteille, il n'y a plus de doute : quelqu'un en a après le domaine... Et après eux ! Au milieu de ce chaos, de vieilles lettres resurgissent du passé, jetant un éclairage nouveau sur l'histoire de Morne Etang. Perséphone va prêter main-forte à Adalric pour fouiller dans son passé familial et déterminer qui lui en veut. Passé et présent se mêlent dans cette nouvelle enquête riche en révélations et qui marque un tournant pour Perséphone. Trinquera bien qui trinquera le dernier ! Une cuvée d'exception vous attend dans ce tome 6 !