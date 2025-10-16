Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

En septembre vin qui pique cache un trafic

Elodie Delfa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Perséphone et Adalric participent à une foire au vin qui vire à la catastrophe ! Lettres de menace, vin empoisoné, meurtre... au milieu du chaos, Perséphone et Adalric vont-il enfin s'avouer leurs sentiments ? Monter et tenir un stand dans une foire aux vins, c'est tout à fait dans les cordes de Perséphone. Comme toujours, elle y met tout son coeur. Surtout qu'il s'agit de faire connaître les vins du domaine de Morne Etang, et de rendre service à Adalric. Tout doit être parfait pour accueillir les visiteurs de la foire aux vins de Limoux, dans l'Aude. Hélas, comme chaque fois que le duo est réuni, tout va de travers ! Entre un tag menaçant sur leur barnum, la présence d'une ancienne ennemie, un secret inavoué et une dégustation de vin qui tourne littéralement au vinaigre, les déboires s'enchaînent. Lorsqu'un exposant accuse Adalric et Perséphone de l'avoir assommé à coups de bouteille, il n'y a plus de doute : quelqu'un en a après le domaine... Et après eux ! Au milieu de ce chaos, de vieilles lettres resurgissent du passé, jetant un éclairage nouveau sur l'histoire de Morne Etang. Perséphone va prêter main-forte à Adalric pour fouiller dans son passé familial et déterminer qui lui en veut. Passé et présent se mêlent dans cette nouvelle enquête riche en révélations et qui marque un tournant pour Perséphone. Trinquera bien qui trinquera le dernier ! Une cuvée d'exception vous attend dans ce tome 6 !

Par Elodie Delfa
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Elodie Delfa

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En septembre vin qui pique cache un trafic par Elodie Delfa

Commenter ce livre

 

En septembre vin qui pique cache un trafic

Elodie Delfa

Paru le 16/10/2025

282 pages

Alter Real éditions

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385755096
9782385755096
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.