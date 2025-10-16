Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mémoires du Bataclan

Olivier Roller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 13 novembre 2015, au Bataclan, 90 vies sont fauchées. 1415 personnes survivent. Parmi elles, vingt-et-un rescapés ont accepté de revenir sur cette nuit et sur les jours, les mois, les années qui ont suivi. Dans cet ouvrage, leurs voix se succèdent, brutes, sincères, souvent bouleversantes. Ils racontent l'instant de l'attaque, la sidération, la peur, la fuite, mais aussi le retour à la vie, le deuil impossible, les cauchemars, les blessures invisibles, la reconstruction. Chaque témoignage est unique, porté par des trajectoires, des sensibilités et des mots qui, mis bout à bout, dessinent une mémoire collective de l'attentat. Ces récits, recueillis à l'origine par Olivier Roller dans le cadre du projet photographique Bataclan, Mémoires constituent ici un véritable mémorial écrit. Dépouillés de l'image, ils donnent à entendre la force des survivants, l'intensité de leur combat intime, et restituent avec pudeur et humanité l'après d'un drame qui continue de hanter les consciences.

Par Olivier Roller
Chez Manufacture de livres éditions

|

Auteur

Olivier Roller

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Terrorisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mémoires du Bataclan par Olivier Roller

Commenter ce livre

 

Mémoires du Bataclan

Olivier Roller

Paru le 16/10/2025

368 pages

Manufacture de livres éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385532789
9782385532789
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.