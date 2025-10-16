Mémoires du Bataclan

Le 13 novembre 2015, au Bataclan, 90 vies sont fauchées. 1415 personnes survivent. Parmi elles, vingt-et-un rescapés ont accepté de revenir sur cette nuit et sur les jours, les mois, les années qui ont suivi. Dans cet ouvrage, leurs voix se succèdent, brutes, sincères, souvent bouleversantes. Ils racontent l'instant de l'attaque, la sidération, la peur, la fuite, mais aussi le retour à la vie, le deuil impossible, les cauchemars, les blessures invisibles, la reconstruction. Chaque témoignage est unique, porté par des trajectoires, des sensibilités et des mots qui, mis bout à bout, dessinent une mémoire collective de l'attentat. Ces récits, recueillis à l'origine par Olivier Roller dans le cadre du projet photographique Bataclan, Mémoires constituent ici un véritable mémorial écrit. Dépouillés de l'image, ils donnent à entendre la force des survivants, l'intensité de leur combat intime, et restituent avec pudeur et humanité l'après d'un drame qui continue de hanter les consciences.