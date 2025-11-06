Inscription
#Essais

De la séparation des Eglises et de l'école

Benoît Mély

ActuaLitté
Benoît Mély dresse une histoire de la séparation de l'institution scolaire des Eglises à l'échelle européenne de 1789 à la veille à 1914. Il montre comment, en près d'un siècle et demi, de la Révolution française à la Grande Guerre, la notion de "séparation scolaire" , ou laïcité, met fin au monopole scolaire des Eglises pour aboutir à la mise sur pied d'une instruction publique. En étudiant quatre pays aux histoires différentes, il met en cause les explications les plus courantes opposant la France au reste de l'Europe, ou les pays catholiques aux pays protestants. Cette étude comparative permet de relativiser - sans les nier - une "? spécificité nationale française ? " ou une "spécificité religieuse catholique" . Ce que fait surtout apparaître ce livre, c'est l'opposition entre deux logiques politiques en matière scolaire. La première distingue une "école pour le peuple" et une "école des notables" : c'est le point de vue de Jules Ferry, partisan d'une sorte d'idéologie d'Etat, ce qu'il appelle une "religion de la patrie" . La seconde école cherche à établir une école démocratique. Ses partisans se retrouvent en Grande-Bretagne parmi les mouvements favorables à une école "? purely secular ? " , en Allemagne "weltlich" ("? séculier") ou encore en Italie dans le mouvement "laica" . Ces histoires sont largement méconnues en France. En restituant cette histoire au plus près des controverses de l'époque traitée, Benoît Mély s'attache à ancrer la perspective d'émancipation scolaire dans le refus de toute forme d'incitation à une croyance. Ce faisant, il éclaire à la lumière de l'histoire les débats et les enjeux du temps présent.

Par Benoît Mély
Chez Editions Syllepse

|

Auteur

Benoît Mély

Editeur

Editions Syllepse

Genre

Histoire des idées politiques

De la séparation des Eglises et de l'école

Benoît Mély

Paru le 13/11/2025

380 pages

Editions Syllepse

25,00 €

ActuaLitté
9791039903158
