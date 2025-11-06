BdS, ces trois lettres apparaissent, en guise de nom d'auteur, sur la couverture des Opera Posthuma publiées en 1677, un an après la mort de Spinoza ; il s'agissait d'un recueil d'écrits alors inédits au nombre desquels figure l'Ethique, dans laquelle Spinoza avait consigné et mis en forme démonstrative l'essentiel de sa démarche philosophique. Cette signature énigmatique représentait une sorte de compromis entre la grande formule "Benedictus De Spinoza (amstelodensis)" et le complet anonymat sous lequel avait paru, en 1670, le Tractatus Theologico-Politicus. Elle résonne à présent comme une sorte de signal et traduit l'extrême singularité d'une démarche philosophique qui, depuis 350 ans, n'a pas encore livré tous ses secrets. Cet ouvrage revient sur certaines des difficultés que soulève aujourd'hui encore la compréhension d'une pensée déroutante entre toutes. Se confronter à ces résistances fait mesurer à quel point la philosophie de Spinoza reste vivante et agissante, à la fois active et d'une grande actualité.