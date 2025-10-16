Inscription
La biographie racontée par les biographes

Chronique sociale

ActuaLitté
Entrez dans les coulisses du métier de biographe. Ce livre vous invite à partager le quotidien de biographes à travers des récits d'expériences vécues, enrichis de points de méthode. Au fil des pages, vous découvrirez les multiples facettes de ce métier, à la croisée de la psychologie, de l'histoire et de la littérature. Les défis de ces professionnels sont nombreux : établir la confiance, stimuler la mémoire, trouver la juste distance, suivre une éthique professionnelle, etc. Du premier contact à la finalisation du manuscrit, en passant par les entretiens et la rédaction, chaque étape est analysée. Que vous soyez un biographe en herbe, expérimenté ou simplement intéressé par l'autobiographie, ce livre vous apportera des outils concrets. Il vous offrira aussi des pistes de réflexion pour vous guider dans cette pratique de l'écriture.

Par Chronique sociale
Chez Chronique Sociale

Auteur

Chronique sociale

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Biographies

La biographie racontée par les biographes

Chronique sociale

Paru le 16/10/2025

160 pages

Chronique Sociale

14,90 €

Scannez le code barre 9782385480677
9782385480677
