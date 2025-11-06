Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Coffret en trois volumes

Damien Guinois, You Chiba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Edition 2025 : Coffret des trois premiers tomes du manga. Rita est la dernière recrue du "Kindergarten Black", surnommé "la maternelle la plus sûre du monde", qui accueille les rejetons de l'élite du pays. La réputation de l'établissement n'est pas usurpée : ses employés sont des criminels aguerris chargés de repousser toute attaque ! Rita elle-même est une tueuse légendaire qui, en échange d'une remise de peine, a accepté ce poste hors du commun... Mais cette experte du combat ne rêve que d'amour ! Pour elle, tout assaillant est un potentiel futur copain, à condition d'être beau et, surtout, de partager ses goûts bien tranchés. Cuisine, cinéma, personnalité... chaque adversaire est mis à l'épreuve avec un quiz sans concession, où la moindre erreur est punie de mort ! Trouvera-t-elle l'âme soeur sur le champ de bataille de cette maternelle ultra déjantée ?

Par Damien Guinois, You Chiba
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Damien Guinois, You Chiba

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en trois volumes par Damien Guinois, You Chiba

Commenter ce livre

 

Coffret en trois volumes

You Chiba trad. Damien Guinois

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

23,85 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724972
9791032724972
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.