Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Malraux maintenant

Pascal Louvrier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L Malraux est l'exact contraire de la soumission. A l'heure où l'Occident semble avoir perdu nombre de ses valeurs et où le nihilisme avance à pas de géant, Pascal Louvrier se tourne vers l'auteur de La Condition humaine (Prix Goncourt 1933) pour "actualiser" ses engagements. Ses romans, violents et nerveux, jettent en effet un éclairage passionné sur ce qui fonde l'essentiel de son credo : "se résoudre dans l'action" . Une action qui irrigue sa liberté et sa puissance créatrice et se dresse contre la souffrance des peuples... tout en tentant d'effacer ses propres blessures d'enfance. Cette biographie engagée éclaire la vie tout en clair-obscur d'un homme hors normes dont on célébrera en 2026 le cinquantième anniversaire de la mort. Un récit vif et puissant qui s'appuie sur des témoignages inédits et des éléments biographiques méconnus. Préface de Daniel Rondeau, de l'Académie française.

Par Pascal Louvrier
Chez Le Passeur Editeur

|

Auteur

Pascal Louvrier

Editeur

Le Passeur Editeur

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Malraux maintenant par Pascal Louvrier

Commenter ce livre

 

Malraux maintenant

Pascal Louvrier

Paru le 16/10/2025

280 pages

Le Passeur Editeur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385210601
9782385210601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.