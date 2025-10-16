Malraux maintenant

L Malraux est l'exact contraire de la soumission. A l'heure où l'Occident semble avoir perdu nombre de ses valeurs et où le nihilisme avance à pas de géant, Pascal Louvrier se tourne vers l'auteur de La Condition humaine (Prix Goncourt 1933) pour "actualiser" ses engagements. Ses romans, violents et nerveux, jettent en effet un éclairage passionné sur ce qui fonde l'essentiel de son credo : "se résoudre dans l'action" . Une action qui irrigue sa liberté et sa puissance créatrice et se dresse contre la souffrance des peuples... tout en tentant d'effacer ses propres blessures d'enfance. Cette biographie engagée éclaire la vie tout en clair-obscur d'un homme hors normes dont on célébrera en 2026 le cinquantième anniversaire de la mort. Un récit vif et puissant qui s'appuie sur des témoignages inédits et des éléments biographiques méconnus. Préface de Daniel Rondeau, de l'Académie française.