Momo Yaoyorozu : l'envol ; My hero ; All for one ; La fin du commencement et le commencement de la fin ; L'examen ; On va causer de ton alter ! ; Révisions

La série culte enfin réunie en coffrets ! Coffret intégrale n°2/6 contenant les tomes 8 à 14 de My Hero Academia . Résumé : Les vacances approchent, et avec elles le camp d'été spécial concocté par Yuei ! Passage obligé avant cet événement : l'épreuve pratique de fin de trimestre... Seulement, cette année, ce ne sont pas des robots que les seconde vont devoir affronter, mais leurs propres professeurs ! Pour Katsuki et Deku, opposés à All Might, le défi est de taille. Même si les deux rivaux réussissent enfin à travailler en équipe, difficile de savoir si leur stratégie portera ses fruits... Contre des héros surentraînés, les adolescents sauront-ils sortir leur épingle du jeu ?