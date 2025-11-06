Inscription
#Manga

Momo Yaoyorozu : l'envol ; My hero ; All for one ; La fin du commencement et le commencement de la fin ; L'examen ; On va causer de ton alter ! ; Révisions

Kohei Horikoshi, Quéré david Le, David Le Quéré

ActuaLitté
La série culte enfin réunie en coffrets ! Coffret intégrale n°2/6 contenant les tomes 8 à 14 de My Hero Academia . Résumé : Les vacances approchent, et avec elles le camp d'été spécial concocté par Yuei ! Passage obligé avant cet événement : l'épreuve pratique de fin de trimestre... Seulement, cette année, ce ne sont pas des robots que les seconde vont devoir affronter, mais leurs propres professeurs ! Pour Katsuki et Deku, opposés à All Might, le défi est de taille. Même si les deux rivaux réussissent enfin à travailler en équipe, difficile de savoir si leur stratégie portera ses fruits... Contre des héros surentraînés, les adolescents sauront-ils sortir leur épingle du jeu ?

Par Kohei Horikoshi, Quéré david Le, David Le Quéré
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Kohei Horikoshi, Quéré david Le, David Le Quéré

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Retrouver tous les articles sur Momo Yaoyorozu : l'envol ; My hero ; All for one ; La fin du commencement et le commencement de la fin ; L'examen ; On va causer de ton alter ! ; Révisions par Kohei Horikoshi, Quéré david Le, David Le Quéré

Commenter ce livre

 

Momo Yaoyorozu : l'envol ; My hero ; All for one ; La fin du commencement et le commencement de la fin ; L'examen ; On va causer de ton alter ! ; Révisions

Kohei Horikoshi trad. Quéré david Le, David Le Quéré

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

48,65 €

ActuaLitté
9791032724934
