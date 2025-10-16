Tous les modèles de Porsche 911 expliqués et détaillés dans un livre de référence. Souvent considérée comme la sportive de série par excellence, la Porsche 911 a influencé le marché dès son apparition en 1964. Elle illustre l'idée visionnaire qu'avait Ferdinand Porsche d'une voiture de sport parfaite, idée toujours d'actualité. Cet ouvrage présente une vue d'ensemble, exhaustive, de la production de la 911, modèle par modèle, depuis la première 901 jusqu'aux versions Turbo et Carrera actuelles. En plus des voitures de série, l'ouvrage évoque toutes les machines de compétition et les versions spéciales produites en série limitée. Illustrée par des photos modernes et d'archives, cette quatrième édition regroupe en un seul volume toutes les informations indispensables au passionné de Porsche 911.