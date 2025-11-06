Inscription
#Manga

Nine Peaks Tome 9

Tetsuhiro Hirakawa

ActuaLitté
Une guerre des gangs, c ? a se gère entre père et fils ! Sakaki est persuadé que Harumi est le seul à être digne de régner sur le lycée Aoba, sauf que son héros se refuse à agir... Qu'à cela ne tienne, le samouraï moderne décide de prendre les devants et de mener avec son allié Hirossa une révolte contre les première. Dans une autre réalité, cette bataille a permis à Harumi de prendre le pouvoir au prix de la perte de ses amis... mais, cette fois, Gaku est là, et il n'a pas l'intention de laisser la situation dégénérer. Avec Mako, il tente le tout pour le tout en défiant les seconde rebelles... à la pêche ! Mon père, ce héros... de la baston ! Le voyage dans le temps de Gaku lui permet de renouer avec sa famille, mais aussi d'affronter des adversaires plus tenaces que jamais... Face au duo Harumi-Gaku, les gangs du coin n'ont qu'à bien se tenir !

Par Tetsuhiro Hirakawa
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Tetsuhiro Hirakawa

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Nine Peaks Tome 9

Tetsuhiro Hirakawa

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

6,95 €

ActuaLitté
9791032719268
