Voyage autour de la Méditerranée

Découvrez l'histoire et les cultures de la côte méditerranéenne, de l'Espagne à la Turquie et de là jusqu'au Maroc Un livre original qui suit les côtes de la Méditerranée (partout où il est possible de se rendre sans risque pour les voyageurs). De l'Espagne à la Turquie et de là jusqu'au Maroc, l'ouvrage embarque le lecteur pour un voyage immersif le long des 46 000 km du littoral méditerranéen. Un découpage en 9 chapitres : Espagne France Italie Côte adriatique Grèce Turquie Chypre Egypte & Malte Maghreb Dans chacun des chapitres, une présentation d'ouest en est, puis, à partir du Proche-Orient, d'est en ouest. D'étape en étape, on passe d'un site d'intérêt à l'autre, d'une portion de côte à une ville majeure, d'une île à un cap. Chaque étape est complétée par un focus sur des vestiges du passé, une excursion hors des sentiers battus, une spécialité culinaire, un festival... Pour les destinations phares, un petit guide met en avant les principales expériences à vivre sur place : la vie nocturne, la scène artistique, les boutiques... Un livre illustré de nombreuses photos et de superbes dessins signés d'une illustratrice grecque au style solaire, Anna Tzortzi. Au fil des pages, les paroles d'habitants du pourtour méditerranéen viennent donner vie à ce voyage placé sous le signe de la découverte de l'autre et de la beauté. Des monastères perchés dans les Météores, en Grèce, aux merveilles mauresques de l'Andalousie, des cafés d'Alexandrie, en Egypte, aux spécialités de la côte égéenne, en Turquie, en passant par l'ambiance du carnaval de Rijeka, en Croatie, et celle de la médina de Tunis, les marais sauvages où vivent les chevaux de Camargue et les eaux du lac de Skadar, véritable paradis ornithologique au Monténégro, émerveillez-vous devant l'extraordinaire richesse historique, culturelle et naturelle des pays de la Méditerranée. Un livre qui est une invitation au voyage à travers une mosaïque de civilisations et de paysages, où l'on partage un certain art de vivre, synonyme de gastronomie, de soleil, de parfums, de temps suspendu et de mer. La première région touristique au monde ne se découvre pas seulement, elle se vit.