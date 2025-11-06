Inscription
#Essais

Mon enfance à Bétharram

Erwan Denys, Jean-Marie Delbos

Le témoignage à coeur ouvert de Jean-Marie Delbos nous plonge dans l'enfer de l'institution de Bétharram, marqué par le courage et la rage d'un homme qui lutte contre l'omerta de l'Eglise et la prescription qui protège les criminels. De son enfance d'orphelin brillant mais démuni jusqu'à sa reconnaissance historique en tant que victime de violences sexuelles, nous suivons le parcours d'un homme qui a affronté seul une institution toute-puissante. Des premières agressions dans les dortoirs glacials à la lettre ignorée par François Bayrou, ce livre révèle chaque étape des soixante années de combat de Jean-Marie Delbos. Après avoir été si longtemps un combattant solitaire pour la vérité, Jean-Marie Delbos témoigne aujourd'hui des réalités du plus grand scandale de pédocriminalité dans l'enseignement catholique français. A 79 ans, Jean-Marie Delbos impressionne par sa détermination farouche forgée par soixante ans de combat contre l'institution. Reconnu officiellement comme la première victime de Bétharram par la Commission de reconnaissance et de réparation, Jean-Marie Delbos refuse de se taire plus longtemps et persévère pour obtenir justice pour lui et toutes les autres victimes. Bouleversé par sa rencontre avec Jean-Marie Delbos, Erwan Denys saisit sa plume pour faire entendre sa voix et poursuit, avec ce livre, une enquête indispensable sur ce scandale historique.

Par Erwan Denys, Jean-Marie Delbos
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Erwan Denys, Jean-Marie Delbos

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Actualité médiatique France

Mon enfance à Bétharram

Erwan Denys, Jean-Marie Delbos

Paru le 06/11/2025

206 pages

Leduc.s éditions

19,00 €

9791028536589
