#Essais

Le Pouvoir des symboles magiques

Amy Donnelly, Lester Viki, Vanessa Dreux

ActuaLitté
Un joli livre illustré sur 260 symboles à utiliser au quotidien. Runes, sigils, glyphes... Les symboles magiques nous entourent depuis des siècles, porteurs de sens, de pouvoir et de mystères. Chacun d'eux peutdevenir un outil puissant lorsqu'il est imprégné parl'intention, la croyance et l'intuition. Dans ce guide accessible et inspirant, découvrez l'origine et la signification de 260symboles sélectionnés pour vous accompagner dans tous les aspects de votre vie : confiance en vous, amour, protection, productivité, sommeil, connexion à la Lune, rituels des sabbats, réussite professionnelle... Apprenez à ressentir et à activer les symboles quirésonnent avec vos besoins profonds. Que voussoyez un débutant ou un praticien expérimenté, celivre vous offre des clés concrètes pour intégrer la magie à votre quotidien, en toute simplicité et en toute occasion.

Chez Dervy

|

Auteur

Editeur

Dervy

Genre

Symbolisme

Amy Donnelly, Lester Viki trad. Vanessa Dreux

Paru le 06/11/2025

144 pages

19,90 €

ActuaLitté
9791024218502
