Un livre sonore grand format avec 200 sons Ce livre sonore est extraordinaire ! Ses 200 puces sonores invitent les jeunes enfants à découvrir la ville : le centre-ville et son agitation, le parc et ses animaux, la vielle ville, l'effervescence du chantier, les allées du centre-commercial... Chaque puce sonore propose un mot et son bruit. Un livre grand format pour favoriser l'acquisition de vocabulaire, avec en bonus 70 questions sonores pour observer les illustrations et chercher les réponses. Un beau cadeau pour les petits curieux, à partir de 3 ans.