Dans le récit historique occidental, la Shoah est une référence morale universelle, l'extermination des Juifs d'Europe au milieu du xxe siècle liant la communauté internationale autour d'un impératif catégorique : "Plus jamais ça". Fondé comme une "contrepartie" à ce génocide, Israël est aujourd'hui en train de commettre l'impensable. Incapable de réagir face à l'insoutenable violence infligée au peuple palestinien et à l'éradication programmée de Gaza, l'Occident part à la dérive. C'est tout le consensus moral mondial qui se trouve mis à mal, et de façon irrémédiable. A travers l'histoire d'Israël, de ses relations avec l'Allemagne, les Etats-Unis ou l'Afrique du Sud, à travers celle des décolonisations et des nouveaux impérialismes, puisant aussi bien chez Primo Levi, Hannah Arendt, Edward Said ou James Baldwin, Pankaj Mishra nous propose une analyse magistrale, unissant les récits de l'Occident et du Sud global pour en finir avec la haine de l'autre. Il nous invite à construire le monde d'après. Né en 1969 en Inde, Pankaj Mishra est l'un des intellectuels les plus percutants du monde anglo-saxon et contribue à The Guardian ou The New Yorker. Après l'électrochoc de L'Age de la colère, Le monde après Gaza est paru en langue anglaise en février 2025. "Un texte rare : courageux et vivifiant, érudit et éthique, rigoureux et stimulant". Naomi Klein