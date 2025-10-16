Coucou Petit renne

Coucou-caché ! Où es-tu, Petit renne ? Je te cherche... Me voilà ! Bienvenue dans ce jeu légendaire qui fait rire bébé aux éclats. "4 animaux et le Père Noël se cachent les yeux avec des flaps en feutrine en forme de pattes. Les illustrations sont joyeuses et colorées et les textes simples, pour inviter le tout-petit et son parent à jouer à "Coucou-caché'. Ce jeu où l'on couvre son visage avec les mains est l'un des premiers jeux que l'on peut pratiquer avec bébé dès l'âge de 6 mois. En plus d'être un jeu, c'est un outil pédagogique qui favorise la construction émotionnelle des tout-petits : la personne, ou l'objet, continue d'exister même quand on ne le voit plus. Disparition, réapparition, jouer à "coucou-caché' aide l'enfant à apprivoiser l'absence et la séparation en s'amusant ! "