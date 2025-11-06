Elles étaient quatre étoiles prêtes à briller. Depuis leurs premiers pas chez YG Entertainment jusqu'aux scènes les plus prestigieuses du monde, Blackpink a conquis le monde. Leur discographie, pourtant brève, est une succession de réussites, chaque morceau laissant derrière lui une empreinte indélébile. Leur force ? Chanter, mais aussi incarner chaque note, chaque mot, avec audace, style et une confiance qui électrisent. Plébiscitées par les plus grandes maisons de haute couture (Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Louis Vuitton...), elles sont aussi des icônes de la mode, glamour et adulées. Page après page, revivez cette ascension qui les a portées vers les sommets. Découvrez leurs chansons, leurs clips, leurs projets, et la manière dont Jennie, Rosé, Lisa et Jisoo ont transformé la K-pop en un phénomène planétaire