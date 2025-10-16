Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre

" C'est précisément ce que sont les meurtriers : des illusionnistes. Si tu veux tuer quelqu'un sans te faire pincer, deux options s'offrent à toi : créer l'illusion que tu es innocent, ou créer l'illusion que quelqu'un d'autre est coupable. " Une fête de Noël qui commence par un assassinat. Six suspects qui tous ont un mobile - et un secret. Voire deux. L'enquête s'annonce difficile pour Ernest Cunningham, notre détective amateur. Les premières constatations sont en effet plutôt troublantes : une victime qui la veille de sa mort a appelé la police pour annoncer un meurtre (le sien ? ), une suspecte couverte de sang qui ne se souvient de rien, un témoin essentiel qui meurt devant ses yeux... plutôt étrange, cette affaire. Ajoutez-y un spectacle de magie où toutes les illusions sont permises. Heureusement, il y a aussi quelques solides indices. Vingt-quatre, pour être précis. Agencés sous la forme d'un calendrier de l'Avent, qui, s'il mène à la nuit de Noël, peut aussi mener au coupable... à condition d'être perspicace ! Après Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un et Tout le monde dans ce train est suspect , Benjamin Stevenson nous offre un hommage aussi irrésistible qu'astucieux aux romans classiques dans la lignée d'Agatha Christie. Jouant sur tous les clichés du genre, il implique activement le lecteur aux investigations, lui livrant toutes les clés de l'affaire avant de le surprendre par sa résolution. Prêt à mener l'enquête ? A propos de Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un : " Bien malin qui découvrira jusqu'où Benjamin Stevenson est capable de nous balader ! " Elle " Benjamin Stevenson croise Agatha Christie et Tarantino dans une exploration énervée du whodunit . " Le Point