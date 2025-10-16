Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre

Cindy Colin-Kapen, Benjamin Stevenson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" C'est précisément ce que sont les meurtriers : des illusionnistes. Si tu veux tuer quelqu'un sans te faire pincer, deux options s'offrent à toi : créer l'illusion que tu es innocent, ou créer l'illusion que quelqu'un d'autre est coupable. " Une fête de Noël qui commence par un assassinat. Six suspects qui tous ont un mobile - et un secret. Voire deux. L'enquête s'annonce difficile pour Ernest Cunningham, notre détective amateur. Les premières constatations sont en effet plutôt troublantes : une victime qui la veille de sa mort a appelé la police pour annoncer un meurtre (le sien ? ), une suspecte couverte de sang qui ne se souvient de rien, un témoin essentiel qui meurt devant ses yeux... plutôt étrange, cette affaire. Ajoutez-y un spectacle de magie où toutes les illusions sont permises. Heureusement, il y a aussi quelques solides indices. Vingt-quatre, pour être précis. Agencés sous la forme d'un calendrier de l'Avent, qui, s'il mène à la nuit de Noël, peut aussi mener au coupable... à condition d'être perspicace ! Après Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un et Tout le monde dans ce train est suspect , Benjamin Stevenson nous offre un hommage aussi irrésistible qu'astucieux aux romans classiques dans la lignée d'Agatha Christie. Jouant sur tous les clichés du genre, il implique activement le lecteur aux investigations, lui livrant toutes les clés de l'affaire avant de le surprendre par sa résolution. Prêt à mener l'enquête ? A propos de Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un : " Bien malin qui découvrira jusqu'où Benjamin Stevenson est capable de nous balader ! " Elle " Benjamin Stevenson croise Agatha Christie et Tarantino dans une exploration énervée du whodunit . " Le Point

Par Cindy Colin-Kapen, Benjamin Stevenson
Chez Sonatine

|

Auteur

Cindy Colin-Kapen, Benjamin Stevenson

Editeur

Sonatine

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre par Cindy Colin-Kapen, Benjamin Stevenson

Commenter ce livre

 

Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre

Benjamin Stevenson trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 16/10/2025

240 pages

Sonatine

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383992196
9782383992196
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.