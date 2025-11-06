Inscription
#Roman francophone

Le vif-argent

Bizot mariel Primois

ActuaLitté
Fondateur du magazine Actuel (1970-1995), le premier organe de Free Press à la française, et de la version originale de Radio Nova (1981-2010), Jean-François Bizot restera une figure irremplaçable de la scène médiatique française, qu'il a marquée durablement. Mort d'un cancer en 2007 à l'âge de 63 ans, il aura mené une existence si dense, multiple et passionnée que ses amis diront qu'en réalité sa vie a plutôt duré 126 ans ! A la fois auteur, patron de presse, de radio et reporter, ce grand découvreur de talents a dédié sa vie à la presse libre, à faire jaillir toutes les avant-gardes culturelles, ainsi que les nouveaux courants musicaux comme la Sono mondiale. Mais qui était-il réellement en son for intérieur ? Auteure de plusieurs courts essais politiques, Mariel Primois Bizot a travaillé à ses côtés et partagé les quinze dernières années de sa vie. Elle tente de dessiner son portrait à travers leurs souvenirs communs et aussi ceux qu'il a laissés dans sa maison.

Par Bizot mariel Primois
Chez Editions Exils

|

Auteur

Bizot mariel Primois

Editeur

Editions Exils

Genre

Littérature française

Le vif-argent

Bizot mariel Primois

Paru le 06/11/2025

80 pages

Editions Exils

15,00 €

ActuaLitté
9782914823371
