Le vif-argent

Fondateur du magazine Actuel (1970-1995), le premier organe de Free Press à la française, et de la version originale de Radio Nova (1981-2010), Jean-François Bizot restera une figure irremplaçable de la scène médiatique française, qu'il a marquée durablement. Mort d'un cancer en 2007 à l'âge de 63 ans, il aura mené une existence si dense, multiple et passionnée que ses amis diront qu'en réalité sa vie a plutôt duré 126 ans ! A la fois auteur, patron de presse, de radio et reporter, ce grand découvreur de talents a dédié sa vie à la presse libre, à faire jaillir toutes les avant-gardes culturelles, ainsi que les nouveaux courants musicaux comme la Sono mondiale. Mais qui était-il réellement en son for intérieur ? Auteure de plusieurs courts essais politiques, Mariel Primois Bizot a travaillé à ses côtés et partagé les quinze dernières années de sa vie. Elle tente de dessiner son portrait à travers leurs souvenirs communs et aussi ceux qu'il a laissés dans sa maison.