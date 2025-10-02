Jujutsu Kaisen Tome 28

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Pour avoir une chance de vaincre Sukuna, les exorcistes savent qu'ils doivent également se débarrasser au plus vite de Kenjaku. Dans ce but, ils envoient leur meilleur élément au combat, mais aussi le plus ringard : Fumihiko Takaba ! Une stratégie qui pourrait tout de même s'avérer payante, puisque ce dernier influence l'imaginaire de son adversaire... Pendant ce temps, Atsuya et Hiromi joignent leurs forces face au roi des fléaux. En effet, seule l'épée du bourreau, capable de tuer tout ce qu'elle tranche sans exception, est en mesure de libérer Megumi ! Les exorcistes auraient-ils enfin trouvé un moyen de prendre l'avantage ? Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?