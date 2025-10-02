Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Jujutsu Kaisen Tome 28

Gege Akutami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Pour avoir une chance de vaincre Sukuna, les exorcistes savent qu'ils doivent également se débarrasser au plus vite de Kenjaku. Dans ce but, ils envoient leur meilleur élément au combat, mais aussi le plus ringard : Fumihiko Takaba ! Une stratégie qui pourrait tout de même s'avérer payante, puisque ce dernier influence l'imaginaire de son adversaire... Pendant ce temps, Atsuya et Hiromi joignent leurs forces face au roi des fléaux. En effet, seule l'épée du bourreau, capable de tuer tout ce qu'elle tranche sans exception, est en mesure de libérer Megumi ! Les exorcistes auraient-ils enfin trouvé un moyen de prendre l'avantage ? Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?

Par Gege Akutami
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Gege Akutami

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jujutsu Kaisen Tome 28 par Gege Akutami

Commenter ce livre

 

Jujutsu Kaisen Tome 28

Gege Akutami

Paru le 02/10/2025

Editions Ki-oon

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719855
9791032719855
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.