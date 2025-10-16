Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mes plus beaux biscuits pour toutes vos occasions

Chloé Etienne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cuisinez pas a pas des biscuits aussi beaux que bons ! Qu'ils soient classiques, glacés, marbrés ou décorés de fleurs comestibles, les biscuits se transforment en véritables oeuvres gourmandes. Je vous propose de découvrir toutes les techniques et astuces pour faire de chacun de vos biscuits une occasion de partager plaisir et émotions. Le mot de l'autrice : Dans ce livre, je souhaite partager avec vous mon savoir pour vous aider à passer d'un biscuit classique à une création à la fois belle et délicieuse. Il est ainsi divisé en trois parties, à commencer par les fondamentaux. Vous découvrirez rapidement que, malgré la variété des textures possibles, la technique de préparation reste la même. Vous pourrez alors utiliser la même base tout en variant les goûts et, surtout, les textures. La deuxième partie sera dédiée à la pratique, et enfin, nous explorerons d'autres méthodes, techniques et ustensiles pour enrichir votre répertoire culinaire. Pour vous guider au mieux, ce livre comprend principalement des pas à pas en photos, vous permettant de visualiser chaque étape, de comprendre les gestes précis et d'apprécier les textures.

Par Chloé Etienne
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Chloé Etienne

Editeur

Merci les Livres

Genre

Desserts, pâtisseries

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes plus beaux biscuits pour toutes vos occasions par Chloé Etienne

Commenter ce livre

 

Mes plus beaux biscuits pour toutes vos occasions

Chloé Etienne

Paru le 16/10/2025

176 pages

Merci les Livres

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383559689
9782383559689
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.