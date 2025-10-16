Mes plus beaux biscuits pour toutes vos occasions

Cuisinez pas a pas des biscuits aussi beaux que bons ! Qu'ils soient classiques, glacés, marbrés ou décorés de fleurs comestibles, les biscuits se transforment en véritables oeuvres gourmandes. Je vous propose de découvrir toutes les techniques et astuces pour faire de chacun de vos biscuits une occasion de partager plaisir et émotions. Le mot de l'autrice : Dans ce livre, je souhaite partager avec vous mon savoir pour vous aider à passer d'un biscuit classique à une création à la fois belle et délicieuse. Il est ainsi divisé en trois parties, à commencer par les fondamentaux. Vous découvrirez rapidement que, malgré la variété des textures possibles, la technique de préparation reste la même. Vous pourrez alors utiliser la même base tout en variant les goûts et, surtout, les textures. La deuxième partie sera dédiée à la pratique, et enfin, nous explorerons d'autres méthodes, techniques et ustensiles pour enrichir votre répertoire culinaire. Pour vous guider au mieux, ce livre comprend principalement des pas à pas en photos, vous permettant de visualiser chaque étape, de comprendre les gestes précis et d'apprécier les textures.