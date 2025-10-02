Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

My dear detective Tome 6

Natsumi Ito

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après Sherlock et Hercule, découvrez Mitsuko, femme-détective ! Mitsuko et Saku se voient confier une mission pour le moins incongrue : une commerçante leur a amené un oiseau qui a l'air perdu... La jeune femme comprend vite qu'il s'agit d'un pigeon voyageur, utilisé par les journalistes pour envoyer des informations à leur rédaction ! Grâce à la note accrochée au volatile, le duo de Ginza ramène ce dernier à bon port. Là, un certain M. Kunieda s'empresse de récupérer les documents, mais M. Doimaru, le colombophile, s'emporte en voyant l'animal et tente de le relâcher, avant d'expliquer aux détectives qu'ils se sont trompés de destinataire ! Et si l'affaire était plus grave qu'il n'y paraît ? Le travail ne manque pas pour la première femme détective du Japon ! Sous le glamour du quartier chic de Ginza se cachent drames et surprises... Avec élégance et dynamisme, Natsumi Ito nous embarque sur les pas d'un duo de briseurs de codes à l'énergie contagieuse !

Par Natsumi Ito
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Natsumi Ito

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur My dear detective Tome 6 par Natsumi Ito

Commenter ce livre

 

My dear detective Tome 6

Natsumi Ito

Paru le 02/10/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719428
9791032719428
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.