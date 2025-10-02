My dear detective Tome 6

Après Sherlock et Hercule, découvrez Mitsuko, femme-détective ! Mitsuko et Saku se voient confier une mission pour le moins incongrue : une commerçante leur a amené un oiseau qui a l'air perdu... La jeune femme comprend vite qu'il s'agit d'un pigeon voyageur, utilisé par les journalistes pour envoyer des informations à leur rédaction ! Grâce à la note accrochée au volatile, le duo de Ginza ramène ce dernier à bon port. Là, un certain M. Kunieda s'empresse de récupérer les documents, mais M. Doimaru, le colombophile, s'emporte en voyant l'animal et tente de le relâcher, avant d'expliquer aux détectives qu'ils se sont trompés de destinataire ! Et si l'affaire était plus grave qu'il n'y paraît ? Le travail ne manque pas pour la première femme détective du Japon ! Sous le glamour du quartier chic de Ginza se cachent drames et surprises... Avec élégance et dynamisme, Natsumi Ito nous embarque sur les pas d'un duo de briseurs de codes à l'énergie contagieuse !