#Album jeunesse

Je déclare Noël annulé !

Samara Hardy, Madeleine Cook

ActuaLitté
Un album drôle et original sur Noël... qui évoque le plaisir de faire plaisir à ses amis ! Pour Mulot, Noël est trop dangereux et il faut l'annuler ! Et pour cause, quand il était petit, il a reçu une énorme boule de Noël sur la tête ! Il court dans tous les sens pour expliquer à ses amis de la forêt combien les aiguilles du sapin sont trop piquantes, l'étoile au sommet de l'arbre de Noël trop pointue, combien le bruit des clochettes tintinnabulant fait mal à la tête... ou le feu pour faire griller les marrons trop dangereux... Mais quand il se met à neiger, Mulot ne peut plus rien faire contre la joyeuse bande des animaux qui l'embarquent dans la magie de la fête.

Par Samara Hardy, Madeleine Cook
Chez Kimane

|

Auteur

Samara Hardy, Madeleine Cook

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Je déclare Noël annulé !

Samara Hardy, Madeleine Cook

Paru le 16/10/2025

32 pages

Kimane

14,95 €

ActuaLitté
9782383224365
