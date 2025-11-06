Marie Pantalon, une savoyarde au Far West

Marie n'a peur de rien, et surtout pas des hommes. De sa Haute-Savoie natale au Far West, elle voyage comme un homme, elle cherche de l'or comme un homme, elle manie le fusil comme un homme et surtout, elle porte le pantalon comme un homme ! Un scandale dans l'Amérique du XIXème siècle, mais Marie n'a pas froid aux yeux. Si la loi interdit aux femmes de porter les pantalons, une seule solution : changer la loi ! L'histoire édifiante d'une aventurière hors du commun, à raconter aux enfants dès 3 ans.