Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Marie Pantalon, une savoyarde au Far West

Audrey Suau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie n'a peur de rien, et surtout pas des hommes. De sa Haute-Savoie natale au Far West, elle voyage comme un homme, elle cherche de l'or comme un homme, elle manie le fusil comme un homme et surtout, elle porte le pantalon comme un homme ! Un scandale dans l'Amérique du XIXème siècle, mais Marie n'a pas froid aux yeux. Si la loi interdit aux femmes de porter les pantalons, une seule solution : changer la loi ! L'histoire édifiante d'une aventurière hors du commun, à raconter aux enfants dès 3 ans.

Par Audrey Suau
Chez La Fontaine de Siloé

|

Auteur

Audrey Suau

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Livres 0-3 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marie Pantalon, une savoyarde au Far West par Audrey Suau

Commenter ce livre

 

Marie Pantalon, une savoyarde au Far West

Audrey Suau

Paru le 01/10/2025

32 pages

La Fontaine de Siloé

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782842068875
9782842068875
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.