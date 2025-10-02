Inscription
#Roman francophone

Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas

Julie Madar, Léa Di Benedetto

ActuaLitté
Suivie par 900 000 personnes, Liam joue le jeu en postant régulièrement des moments intimes et heureux de sa vie. Mais derrière le filtre, la réalité et le quotidien de Léa reprennent. Mariée à un homme condamné à douze ans de prison et maman de quatre enfants dont une petite fille lourdement handicapée, son existence romancée ressemble davantage à une comédie dramatique qu'à la mélodie du bonheur. La naissance de ses jumeaux lui procure la joie et le regain nécessaires pour encaisser les revers. Néanmoins, le sort s'acharne : elle perd son fils d'à peine deux mois de la mort subite du nourrisson. Pour elle, c'est la souffrance de trop. Touchée dans sa chair, l'influenceuse ne peut affronter rien ni personne ; elle coupe les réseaux sociaux et disparaît des radars. Le temps de faire son deuil... et de laisser parler Léa. "Longtemps, je les ai jugées, ces jeunes femmes qui s'exposent. Je les trouvais superficielles. Inconstantes. Bruyantes. Je les ai observées comme on observe un monde parallèle. Alors j'ai voulu comprendre. Ce besoin de dire, de montrer, de tout livrer. Sans pudeur, sans filtre". Julie Madar Léa Di Benedetto, dite "Liam" , est une ex-candidate de téléréalité et créatrice de contenu. Julie Madar est scénariste, réalisatrice et autrice de La Cavale, où elle raconte le parcours de Marco Mouly, le roi de l'arnaque. Léa confie son histoire à Julie donnant alors un récit émouvant et un regard juste sur une jeune génération qui a tout à nous apprendre.

Par Julie Madar, Léa Di Benedetto
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Julie Madar, Léa Di Benedetto

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Littérature française

Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas

Julie Madar, Léa Di Benedetto

Paru le 02/10/2025

256 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

ActuaLitté
9791028534592
© Notice établie par ORB
