Scènes de la Bible

Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : "Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés". Matthieu 26, 27-28 Gustave Doré est l'un des illustrateurs les plus emblématiques du XIXe siècle. Doté d'un talent précoce, il publie ses premières oeuvres dès l'adolescence et se fait rapidement connaître pour son style saisissant et dramatique. Ses gravures bibliques, empreintes d'une intensité remarquable, ont profondément influencé l'imaginaire collectif et restent aujourd'hui des références incontournables.