Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'antisémitisme de bureau

Laurent Joly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Paris, le "service juif" est chargé d'appliquer la réglementation antisémite imposée par l'occupant nazi. Au même moment à Vichy, les agents du commissariat général aux Questions juives mettent en oeuvre les multiples mesures d'interdiction professionnelle et gèrent la spoliation des juifs. A partir de sources inédites, Laurent Joly signe la première étude comparée de ces deux institutions publiques qui ont joué, sous l'Occupation, un rôle majeur dans la politique de persécution antisémite. Alternant portraits de bureaucrates et approches quantitatives, cette enquête éclaire le fonctionnement de l'Etat et ses dérives en situation exceptionnelle. Dans le contexte d'Occupation et de dictature pétainiste, la porosité entre administrations traditionnelles et organismes nouveaux de la Révolution nationale apparaît plus importante qu'on ne le pensait, favorisée qu'elle était par l'extrême politisation de l'activité bureaucratique.

Par Laurent Joly
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Laurent Joly

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Vichy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'antisémitisme de bureau par Laurent Joly

Commenter ce livre

 

L'antisémitisme de bureau

Laurent Joly

Paru le 02/10/2025

544 pages

Editions Tallandier

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021057685
9791021057685
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.