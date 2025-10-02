L'antisémitisme de bureau

A Paris, le "service juif" est chargé d'appliquer la réglementation antisémite imposée par l'occupant nazi. Au même moment à Vichy, les agents du commissariat général aux Questions juives mettent en oeuvre les multiples mesures d'interdiction professionnelle et gèrent la spoliation des juifs. A partir de sources inédites, Laurent Joly signe la première étude comparée de ces deux institutions publiques qui ont joué, sous l'Occupation, un rôle majeur dans la politique de persécution antisémite. Alternant portraits de bureaucrates et approches quantitatives, cette enquête éclaire le fonctionnement de l'Etat et ses dérives en situation exceptionnelle. Dans le contexte d'Occupation et de dictature pétainiste, la porosité entre administrations traditionnelles et organismes nouveaux de la Révolution nationale apparaît plus importante qu'on ne le pensait, favorisée qu'elle était par l'extrême politisation de l'activité bureaucratique.