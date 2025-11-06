Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Transforme ton vocabulaire en 30 jours

Samy Raux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Moi, c'est Samy Raux, alias Le Mot Juste sur les réseaux sociaux. Depuis toujours, je suis passionné par les mots rares, ces perles de la langue française qui donnent force et nuance à l'expression. Mais j'avais un problème : impossible de tous les retenir... Pour y parvenir, j'ai créé une méthode simple et efficace, fondée sur la mémoire associative. Mon secret ? Donner vie aux mots en les reliant à la culture : une image, une citation, une anecdote... Par exemple, coruscant, qui signifie " brillant intensément ", devient inoubliable si tu penses à la planète lumineuse de Star Wars . Dans ce livre, je t'invite à suivre un parcours de 30 jours pour enrichir ton vocabulaire avec 150 termes aussi rares que puissants. Chaque jour, 5 mots sont expliqués. Tu découvriras leur sens, leur origine et comment les employer. Des exercices ludiques te permettront de les ancrer durablement. A l'issue de ce voyage, ces 150 mots seront tiens pour brillerà l'oral comme à l'écrit, et captiver ton auditoire.

Par Samy Raux
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Samy Raux

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Expression orale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Transforme ton vocabulaire en 30 jours par Samy Raux

Commenter ce livre

 

Transforme ton vocabulaire en 30 jours

Samy Raux

Paru le 13/11/2025

200 pages

Guy Trédaniel Editions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235459
9782813235459
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.