Transforme ton vocabulaire en 30 jours

Moi, c'est Samy Raux, alias Le Mot Juste sur les réseaux sociaux. Depuis toujours, je suis passionné par les mots rares, ces perles de la langue française qui donnent force et nuance à l'expression. Mais j'avais un problème : impossible de tous les retenir... Pour y parvenir, j'ai créé une méthode simple et efficace, fondée sur la mémoire associative. Mon secret ? Donner vie aux mots en les reliant à la culture : une image, une citation, une anecdote... Par exemple, coruscant, qui signifie " brillant intensément ", devient inoubliable si tu penses à la planète lumineuse de Star Wars . Dans ce livre, je t'invite à suivre un parcours de 30 jours pour enrichir ton vocabulaire avec 150 termes aussi rares que puissants. Chaque jour, 5 mots sont expliqués. Tu découvriras leur sens, leur origine et comment les employer. Des exercices ludiques te permettront de les ancrer durablement. A l'issue de ce voyage, ces 150 mots seront tiens pour brillerà l'oral comme à l'écrit, et captiver ton auditoire.