Plus rien n'échappe à l'ARN messager

Vaccins à ARNm auto-amplifiants, trans-amplifiants et à points quantiques de graphène... Une contamination massive du vivant est en cours ! La " vaccination " n'est plus un outil médical : c'est un dogme. Une obsession planétaire où la science s'efface devant la croyance. Jadis rempart contre certaines maladies, le " vaccin " est devenu l'icône d'un progrès technologiqu aveugle, sanctifié par les politiques, les industriels et les nouveaux prêtres d la médecine. Peu importent les échecs, les effets indésirables, les promesses non tenues : l'injection est désormais la réponse à tout. L'exemple le plus frappant : les vaccins à ARN messager contre le SARS- CoV-2. Présentés comme la clé de sortie de la crise sanitaire, ils devaient éradiquer le virus. Ils ont échoué. Transmission, contamination, effets indésirables graves : autant d'alertes ignorées, dissimulées, niées. Plutôt que de faire marche arrière, on accélère. Plusieurs centaines de nouveaux vaccins et thérapies à ARN messager de deuxième génération sont en développement, pour l'homme, les animaux et les plantes. Demain, ce ne sera pas uniquement une question de piqûres : il suffira de manger une salade pour être " vacciné ". Des légumes modifiés pour " protéger " ceux qui les consomment, une médecine furtive qui s'impose sans qu'on en mesure les enjeux. Ce n'est plus de la prévention, mais une dérive technologique vertigineuse, où l'expérimentation de masse devient la norme. A force de tout vouloir contrôler, ne risquons-nous pas de détruire l'équilibre des écosystèmes ? Des hommes aux animaux, des poissons d'aquaculture aux légumes que nous consommons, c'est tout le vivant qui pourrait être soumis en permanence à diverses formes de " vaccination ". Mais jusqu'où irons-nous ? Et, surtout, jusqu'où accepterons-nous d'aller ? Recherches scientifiques à l'appui, Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougères vous livrent des réponses.