Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Plus rien n'échappe à l'ARN messager

Jean-Marc Sabatier, Estelle Fougeres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vaccins à ARNm auto-amplifiants, trans-amplifiants et à points quantiques de graphène... Une contamination massive du vivant est en cours ! La " vaccination " n'est plus un outil médical : c'est un dogme. Une obsession planétaire où la science s'efface devant la croyance. Jadis rempart contre certaines maladies, le " vaccin " est devenu l'icône d'un progrès technologiqu aveugle, sanctifié par les politiques, les industriels et les nouveaux prêtres d la médecine. Peu importent les échecs, les effets indésirables, les promesses non tenues : l'injection est désormais la réponse à tout. L'exemple le plus frappant : les vaccins à ARN messager contre le SARS- CoV-2. Présentés comme la clé de sortie de la crise sanitaire, ils devaient éradiquer le virus. Ils ont échoué. Transmission, contamination, effets indésirables graves : autant d'alertes ignorées, dissimulées, niées. Plutôt que de faire marche arrière, on accélère. Plusieurs centaines de nouveaux vaccins et thérapies à ARN messager de deuxième génération sont en développement, pour l'homme, les animaux et les plantes. Demain, ce ne sera pas uniquement une question de piqûres : il suffira de manger une salade pour être " vacciné ". Des légumes modifiés pour " protéger " ceux qui les consomment, une médecine furtive qui s'impose sans qu'on en mesure les enjeux. Ce n'est plus de la prévention, mais une dérive technologique vertigineuse, où l'expérimentation de masse devient la norme. A force de tout vouloir contrôler, ne risquons-nous pas de détruire l'équilibre des écosystèmes ? Des hommes aux animaux, des poissons d'aquaculture aux légumes que nous consommons, c'est tout le vivant qui pourrait être soumis en permanence à diverses formes de " vaccination ". Mais jusqu'où irons-nous ? Et, surtout, jusqu'où accepterons-nous d'aller ? Recherches scientifiques à l'appui, Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougères vous livrent des réponses.

Par Jean-Marc Sabatier, Estelle Fougeres
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Jean-Marc Sabatier, Estelle Fougeres

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plus rien n'échappe à l'ARN messager par Jean-Marc Sabatier, Estelle Fougeres

Commenter ce livre

 

Plus rien n'échappe à l'ARN messager

Jean-Marc Sabatier, Estelle Fougeres

Paru le 06/11/2025

300 pages

Guy Trédaniel Editions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235398
9782813235398
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.