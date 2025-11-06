Comment connaître vraiment une personne

Best-seller du New York Times CREER DES LIENS PLUS PROFONDS AVEC CEUX QUI NOUS ENTOURENT. Dans un monde où les jugements hâtifs et les relations superficielles sont légion, beaucoup se sentent invisibles et incompris. Pourtant, au coeur de toute vie épanouie - qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle ou collective - se trouve une compétence fondamentale : savoir percevoir l'autre dans toute sa profondeur, et lui offrir le sentiment d'être vu, entendu, compris. Dans cet ouvrage passionnant, David Brooks, auteur à succès du New York Times, nous invite à redécouvrir l'art de la vraie connexion humaine. S'appuyant sur les apports de la psychologie, des neurosciences, du théâtre, de la philosophie et même de l'histoire, il nous guide vers une façon plus attentive, plus généreuse et plus lucide d'être en lien avec autrui. A travers de nombreux exemples et des réflexions pleines de sagesse, cet ouvrage nous montre comment poser les bonnes questions, écouter différemment et accorder une véritable valeur à l'histoire de chacun. Ce livre est une invitation à voir les autres en profondeur et, ce faisant, à découvrir une part plus grande de nous-mêmes.