Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Comment connaître vraiment une personne

David Brooks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Best-seller du New York Times CREER DES LIENS PLUS PROFONDS AVEC CEUX QUI NOUS ENTOURENT. Dans un monde où les jugements hâtifs et les relations superficielles sont légion, beaucoup se sentent invisibles et incompris. Pourtant, au coeur de toute vie épanouie - qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle ou collective - se trouve une compétence fondamentale : savoir percevoir l'autre dans toute sa profondeur, et lui offrir le sentiment d'être vu, entendu, compris. Dans cet ouvrage passionnant, David Brooks, auteur à succès du New York Times, nous invite à redécouvrir l'art de la vraie connexion humaine. S'appuyant sur les apports de la psychologie, des neurosciences, du théâtre, de la philosophie et même de l'histoire, il nous guide vers une façon plus attentive, plus généreuse et plus lucide d'être en lien avec autrui. A travers de nombreux exemples et des réflexions pleines de sagesse, cet ouvrage nous montre comment poser les bonnes questions, écouter différemment et accorder une véritable valeur à l'histoire de chacun. Ce livre est une invitation à voir les autres en profondeur et, ce faisant, à découvrir une part plus grande de nous-mêmes.

Par David Brooks
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

David Brooks

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment connaître vraiment une personne par David Brooks

Commenter ce livre

 

Comment connaître vraiment une personne

David Brooks

Paru le 06/11/2025

300 pages

Guy Trédaniel Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235060
9782813235060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.