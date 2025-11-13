Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La Marche du serpent aveugle vers la vérité

Erika Abrams, Ladislav Klíma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde absurde, Pouxislas de Pouilleusie, grand ivrogne et roi des fourmis noires, tombe à l'improviste sur un serpent aveugle de dix kilomètres de long, en quête, depuis trente mille ans, du chien bleu et autres incongruités qui doivent lui livrer le mot de l'énigme de l'existence. La fourmi fera découvrir l'alcool au serpent qui l'aidera en retour à conquérir la planète, mais il faudra d'abord mater la révolution de palais ourdie par un ecclésiastique arriviste et une Messaline abstinente... Ecrit en pleine guerre de 14-18, ce roman nous montre Klíma au meilleur de sa forme.

Par Erika Abrams, Ladislav Klíma
Chez Editions du Canoë

|

Auteur

Erika Abrams, Ladislav Klíma

Editeur

Editions du Canoë

Genre

Littérature tchèque

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La Marche du serpent aveugle vers la vérité par Erika Abrams, Ladislav Klíma

Commenter ce livre

 

La Marche du serpent aveugle vers la vérité

Ladislav Klíma trad. Erika Abrams

Paru le 13/11/2025

296 pages

Editions du Canoë

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487558113
9782487558113
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.