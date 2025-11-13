La Marche du serpent aveugle vers la vérité

Dans un monde absurde, Pouxislas de Pouilleusie, grand ivrogne et roi des fourmis noires, tombe à l'improviste sur un serpent aveugle de dix kilomètres de long, en quête, depuis trente mille ans, du chien bleu et autres incongruités qui doivent lui livrer le mot de l'énigme de l'existence. La fourmi fera découvrir l'alcool au serpent qui l'aidera en retour à conquérir la planète, mais il faudra d'abord mater la révolution de palais ourdie par un ecclésiastique arriviste et une Messaline abstinente... Ecrit en pleine guerre de 14-18, ce roman nous montre Klíma au meilleur de sa forme.