#Essais

Le Traité des cinq roues

Miyamoto Musashi

Un beau livre, tout en couleurs, magnifiquement illustré, avec le texte original et des calligraphies japonaises. Un classique devenu l'une des grandes références internationales en matière de négociations et de force psychologique. " Lorsque vous atteindrez la Voie de la stratégie, il n'y aura rien que vous ne puissiez voir. " Miyamoto Musashi Peu avant sa mort en 1645, Miyamoto Musashi, maître du sabre, s'est retiré dans une grotte pour vivre en ermite. Là, il a rédigé cinq livres décrivant les " vrais principes " requis pour obtenir la victoire dans les arts martiaux et sur le champ de bataille. Au lieu de s'appuyer sur la religion ou la théorie, Musashi basait ses écrits sur l'expérience, l'observation et la logique. Rassemblés sous le titre de Traité des cinq roues , ces livres sont rapidement devenus une référence internationale dans le domaine des affaires, de la stratégie et de la négociation. Ils décrivent en détail la force psychologique, la maîtrise de soi et la ténacité nécessaires pour gérer les conflits physiques et psychologiques, mais aussi maîtriser toute situation de la vie quotidienne. Cette magnifique édition propose également le texte complet en version originale japonaise et est illustrée par de superbes calligraphies japonaises.

Par Miyamoto Musashi
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Miyamoto Musashi

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Japon

Le Traité des cinq roues

Miyamoto Musashi

Paru le 06/11/2025

208 pages

Guy Trédaniel Editions

28,00 €

9782813233936
