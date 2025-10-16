Plantes fascinantes, les fougères (11 000 espèces) sont indissociables de l'histoire de la Terre, dont elles sont devenues les témoins au fil du temps. Ecrit par deux botanistes, cet ouvrage nous entraîne dans un voyage palpitant de 400 millions d'années à la rencontre de ces plantes qui ont su grimper, ramper, nager ou devenir des arbres pour s'adapter et conquérir la planète. Plantes fascinantes d'une beauté incomparable, les fougères sont indissociables de l'histoire de la Terre, dont elles sont devenues les témoins au fil du temps. Des forêts boréales de Russie aux déserts du Sud-Ouest américain, des luxuriantes forêts tropicales de Taïwan aux páramos andins, des rizières philippines aux mangroves du Mexique, cet ouvrage nous entraîne dans un voyage palpitant de 400 millions d'années à la rencontre de ces plantes étonnantes qui ont su grimper, ramper, nager et même devenir des arbres pour conquérir la planète. Les auteurs, deux botanistes spécialistes des fougères, explorent leur évolution et leur incroyable capacité à s'adapter à leur environnement, ainsi qu'à survivre à chaque extinction massive. Une invitation à comprendre comment l'évolution de ces plantes incroyables rend compte de notre monde.