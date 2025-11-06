Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La santé publique

Jacques Raimondeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réussir l'épreuve de santé publique des concours administratifs suppose d'acquérir la logique d'une démarche de santé publique (approche collective d'un problème de santé) et de maîtriser un ensemble de savoirs techniques spécifiques qui se sont enrichis avec la réforme récente des concours. Directement issue de l'expérience d'une équipe investie depuis plusieurs années dans la préparation aux concours administratifs de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), cette nouvelle édition actualisée, incluant deux nouveaux chapitres sur la santé environnementale et la gestion des crises sanitaires, permettra à chacun de répondre à ces objectifs, quelle que soit sa formation d'origine.

Par Jacques Raimondeau
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

|

Auteur

Jacques Raimondeau

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La santé publique par Jacques Raimondeau

Commenter ce livre

 

La santé publique

Jacques Raimondeau

Paru le 06/11/2025

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810912285
9782810912285
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.