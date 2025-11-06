La santé publique

Réussir l'épreuve de santé publique des concours administratifs suppose d'acquérir la logique d'une démarche de santé publique (approche collective d'un problème de santé) et de maîtriser un ensemble de savoirs techniques spécifiques qui se sont enrichis avec la réforme récente des concours. Directement issue de l'expérience d'une équipe investie depuis plusieurs années dans la préparation aux concours administratifs de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), cette nouvelle édition actualisée, incluant deux nouveaux chapitres sur la santé environnementale et la gestion des crises sanitaires, permettra à chacun de répondre à ces objectifs, quelle que soit sa formation d'origine.