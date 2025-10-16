Suprématie Tome 1

" J'ai été sous les ordres d'Eden dès lors que nos regards se sont croisés. " Découvrez le premier tome de Suprématie, la mafia romance aux 7 millions de lectures sur Wattpad ! Depuis neuf mois, Noah travaille dans un réseau du monde de l'ombre dirigé par Eden, son supérieur dont le calme n'a d'égal que sa sévérité. Il mène une double vie harassante, jonglant entre ses cours et son quartier général : une boîte de nuit où il se rend chaque soir. Mais tout bascule lorsque des trahisons se multiplient dans le réseau. Désormais au coeur de dangereux secrets et d'affrontements inattendus, Noah est tiraillé entre ses peurs et son désir de plaire à Eden en tant qu'employé fidèle. Tandis que les missions s'enchaînent et qu'une ombre de plus en plus menaçante plane, Noah réalise que ses sentiments pour son patron vont bien au-delà de la simple dévotion professionnelle... Mais Eden, prisonnier de son échiquier, risquera-t-il de briser ses propres règles ? Romance New Adult.