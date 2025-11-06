Inscription
#Beaux livres

La Grâce de Saint-Sulpice

Collectif, Place des Victoires

Un voyage artistique et spirituel au coeur de Saint-Germain-des-Prés. Ce livre dévoile l'histoire et les trésors de Saint-Sulpice, joyau du patrimoine religieux parisien, entre fresques grandioses, spiritualité et splendeur architecturale. L'église Saint-Sulpice, nichée dans le quartier historique et vibrant de Saint-Germain-des-Prés, est bien plus qu'un monument religieux : c'est un écrin d'art, de foi et de mémoire. Par sa façade monumentale, ses proportions grandioses et son atmosphère solennelle, elle s'impose comme l'un des plus beaux joyaux du patrimoine sacré parisien. Ce livre vous propose une plongée fascinante dans l'histoire de ce lieu emblématique, depuis sa construction au XVIIe siècle jusqu'à son rôle dans la vie culturelle et spirituelle contemporaine. Vous y découvrirez les fresques saisissantes d'Eugène Delacroix, notamment La lutte de Jacob avec l'ange et Saint Michel terrassant le dragon, véritables chefs-d'oeuvre du romantisme religieux. L'ouvrage met également en lumière l'orgue monumental signé Cavaillé-Coll, considéré comme l'un des plus prestigieux au monde, encore aujourd'hui prisé des plus grands musiciens. A travers une iconographie riche, des détails architecturaux soignés et un texte éclairant, La Grâce de Saint-Sulpice révèle l'âme d'un lieu à la croisée de l'art, de la foi et de la beauté. Que vous soyez amateur d'histoire, passionné d'art sacré ou simple amoureux de Paris, ce livre vous offre une immersion rare dans un espace de recueillement, d'inspiration et de transmission.

Par Collectif, Place des Victoires
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Collectif, Place des Victoires

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Grandes réalisations

La Grâce de Saint-Sulpice

Collectif, Place des Victoires

Paru le 06/11/2025

300 pages

Editions Place des Victoires

69,00 €

9782809910209
