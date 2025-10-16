Inscription
52 séries TV à voir avant de mourir

Alice Grisa

Ce guide pop et captivant explore l'âge d'or des séries télévisées, de leur essor au début des années 2000 jusqu'à l'explosion provoquée par le streaming. A travers 52 séries cultes (une série différente par semaine), l'auteur retrace une époque où les grilles de programmes ont cédé la place à une nouvelle grammaire narrative. Ces séries ne sont plus de simples histoires, mais de véritables univers, dotés de codes esthétiques forts - visuels, sonores, stylistiques - qui influencent la mode, le langage et les réseaux sociaux. Reflets de notre société et vecteurs de bouleversements culturels, elles sont devenues des phénomènes globaux, sans cesse cités, analysés, imités. Voici donc un voyage passionnant d'un an, où les lecteurs pourront découvrir des anecdotes avant le récap de leur série préférée ou trouver une nouvelle série à regarder au prochain marathon !

Par Alice Grisa
Chez Gremese International

Auteur

Alice Grisa

Editeur

Gremese International

Genre

Télévision, radio

52 séries TV à voir avant de mourir

Alice Grisa

Paru le 20/11/2025

Gremese International

22,00 €

9782366774283
